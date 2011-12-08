Кабмін затвердив план заходів з Державної стратегії регіонального розвитку

Кабінет міністрів України затвердив план заходів на 2012 рік з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі першого віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі України Сергія КЛЮЄВА, рішення було прийняте на засіданні Кабміну 7 грудня.

Коментуючи документ, А.КЛЮЄВ зазначив, що план передбачає підготовку нормативно-правових актів для узгодження порядку укладення угод з регіонального розвитку з порядком державного стратегічного планування і формування бюджетів усіх рівнів.

Він підкреслив, що програми розвитку кожного регіону повинні враховувати загальні пріоритети усієї країни, а програми соціально-економічного розвитку держави, у свою чергу, повинні базуватися на відповідних регіональних програмах.

"Цього року ми почали цей процес. Але він повинен стати нормою, незалежно від змін влади в Україні. Треба прощатися з практикою управління країною і державним бюджетом у ручному режимі, підвищувати роль стратегічного планування", - заявив перший віце-прем'єр.

Він сказав, що уряд планує внесення змін до бюджетного і податкового законодавства для розширення бази податкових надходжень до місцевих бюджетів, розробку методичних матеріалів з впровадження середньострокового бюджетного планування на рівні місцевих бюджетів з урахуванням відповідних загальнодержавних документів.

За словами А.КЛЮЄВА, також планується удосконалити механізми надання субвенцій місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм, а також державної підтримки соціально-економічного розвитку малих міст. Зокрема, йдеться про модернізацію транспортної інфраструктури і т. і.

Також на 2012 рік заплановано розробити регіональні програми житлового будівництва, модернізації систем теплопостачання, першочергові проекти з підвищення енергоефективності регіонів та проекти транскордонної співпраці.