Королевська пропонує ввести мораторій на перевірки «спрощенців» до 31 грудня 2012 року

Народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує ввести мораторій на фактичні перевірки підприємців-"спрощенців" до 31 грудня 2012 року.

Текст відповідного законопроекту №9549 від 7 грудня 2011 року оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, депутат пропонує ввести мораторій на фактичні перевірки осіб-підприємців, не зареєстрованих платниками ПДВ і юросіб-"спрощенців", які вносять ПДВ до складу єдиного податку, до 31 грудня 2012 року.

Цей мораторій пропонується ввести на рік для адаптації малого бізнесу до нових норм Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності, який вводять у дію з 1 січня 2012 року.