Україна розглядає можливість створення ЗВТ з Ліваном – Азаров

Бейрут. Україна розглядає можливість створення зони вільної торгівлі з Ліванською Республікою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ після зустрічі з главою Національної Асамблеї Ліванської Республіки Набігом БЕРРІ.

"Ми обговорили цілий ряд великих проектів, які могли б мати взаємний інтерес. Ліванський бізнес піднімає для урядів наших країн такі питання як встановлення безвізового режиму, створення зони вільної торгівлі, збільшення прямих рейсів між Україною і Ліваном. Реалізації проектів з постачання продуктів сільського господарства в Ліван" - сказав М.АЗАРОВ.

Також він зазначив, що товарообіг між двома країнами за 9 місяців поточного року перевищив 1 млрд. доларів.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України відбув з офіційним візитом в Ліванську Республіку. Згідно з програмою візиту, на четвер, 8 грудня, призначена зустріч глави уряду з Президентом Лівану Мішелем СУЛЕЙМАНОМ, главою Національної асамблеї Лівану Набігом БЕРРІ, а також прем'єр-міністром Лівану Наджибом МІКАТІ.