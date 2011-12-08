Клюєв 9 грудня візьме участь у засіданні Економічної ради СНД у Москві

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ 9 грудня у Москві на чолі української делегації візьме участь у черговому засіданні Економічної ради Співдружності незалежних держав.

Як повідомили УНІАН в прес-службі першого віце-прем'єра, під час засідання планують обговорити, зокрема, діяльність Електроенергетичної ради СНД і Міждержавної координаційної ради з науково-технічної інформації.

Також в центрі уваги буде питання стратегії розвитку гідрометеорологічної діяльності, перспективи співпраці держав СНД у сфері розвитку і використання поновлюваних енергетичних ресурсів.

Окрім цього на засіданні планують обговорити комплекс бюджетно-фінансових і низку інших питань.

Повідомляють, що, перебуваючи у Москві, А.КЛЮЄВ планує провести ряд двосторонніх зустрічей з колегами з країн СНД.