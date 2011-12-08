Експерт: темпи іпотечного кредитування знижуються через цінову недоступність для позичальників

Темпи іпотечного кредитування знижуються унаслідок цінової недоступності кредитів для позичальників.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, "на ринку іпотечних кредитів спостерігається не лише скорочення програм кредитування купівлі нерухомості, але і зменшення об'ємів виданих кредитів". На сьогодні процентні ставки на кредити під придбання нерухомості пропонують на умовах: від 16,9% річних і до 24,0% на термін до 20 років. Розмір авансу коливається від 20% від вартості об'єкту. Одноразові комісії на рівні від 0,99 до 2% від суми кредиту.

Як підкреслила Н.СИНЯВСЬКА, "темпи кредитування знижені унаслідок нестачі довгострокових ресурсів у національній валюті у банківській системі. Ситуація позначилася на процентних ставках практично в усіх видах кредитів".

За інформацією експерта, умови автокредитів склалися такі:

- перший внесок в межах від 0% до 60% від вартості авто;

- термін кредитування - до 84 місяців;

- процентна ставка фіксована варіюється від 6,99% до 23% річних;

- плаваюча ставка фіксується на перший рік кредитування і є в межах від 10,0% до 19,99% річних;

- разова комісія під час надання кредиту - від 150 грн. до 3% від суми кредиту.

Н.СИНЯВСЬКА зазначила, що на ринку кредитування на споживчі цілі тенденції до зниження ставок не спостерігається, вони як і раніше високі.