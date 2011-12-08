Парламент Білорусі ратифікував договір про ЄЕК

Мінськ. Білоруський парламент у четвер, 8 грудня, ратифікував договір про Євразійську економічну комісію (ЄЕК) на засіданні сьомої сесії Ради Республіки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це журналістів повідомила голова постійної комісії з міжнародних справ і національної безпеки Ради Республіки Ніна МАЗАЙ.

Законопроект "Про ратифікацію Договору про Євразійську економічну комісію" був внесений до парламенту Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ у зв'язку з тим, що з 1 січня 2012 року почне функціонувати Єдиний економічний простір.

Нагадаємо, проект закону про ЄЕК 28 листопада прийняли депутати Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь.

За словами Н.МАЗАЙ, ЄЕК засновується як єдиний постійно діючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору. Основними завданнями комісії буде забезпечення умов їх функціонування і розвитку, а також вироблення пропозицій у сфері економічної інтеграції.

Н.МАЗАЙ зазначила, що цей договір у першу чергу чітко визначає функції комісії.

Як повідомляв УНІАН, договір був підписаний 18 листопада в Москві президентами Білорусі, Росії і Казахстану. Так, згідно з угодою, Комісія Митного союзу після відповідних внутрішньодержавних процедур припинить своє існування і фактично буде поглинена ЄЕК. Євразійська економічна комісія матиме понад 170 повноважень і функцій. При цьому комісія буде дворівневою. У її Раду входитимуть по одному представникові від кожної держави на рівні заступників і голів урядів. Також буде сформована Колегія комісії - постійно чинний професійно-виконавчий орган. Колегія складатиметься з дев'яти членів (по три людини від кожної країни).

Частка співробітників - громадян Білорусі в ЄЕК складатиме 6%, громадян Казахстану - 10%, громадян Росії - 84%. Проте, громадяни усіх трьох держав мають бути представлені в кожній категорії посад.

Рішення прийматимуть на основі консенсусу. Також за пропозицією білоруської сторони передбачена ротація голів колегії. Документ передбачає перетворення Міждержради ЄврАзЕС у Вищу Євразійську економічну раду на рівні глав держав і глав урядів.

Колегію ЄЕК на чотири роки очолить міністр промисловості і торгівлі РФ Віктор ХРИСТЕНКО, чию кандидатуру схвалили президенти Білорусі, Казахстану і Росії на зустрічі 18 листопада. Офіс ЄЕК буде у Москві.

Фінансування діяльності комісії здійснюватиметься на підставі консолідованого бюджету, який формується за рахунок пайових внесків сторін, визначуваних пропорційно нормативом розподілу сум ввізних митних зборів для кожної сторони. Частка Білорусі тут складає 4,7%.