Київ запропонує проекти інвесторам Кремнієвої долини

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО заявляє, що у лютому-березні 2012 року в Києві планується провести конференцію за участю представників інвестиційних венчурних фондів з Кремнієвої долини.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

"Під час поїздки до Кремнієвої долини на конференцію SVOD були проведені зустрічі з кількома венчурними фондами, у тому числі Garage Technology Ventures. На конференцію планується зібрати представників з 20-ти венчурних фондів, зацікавлених в роботі з нашими IT-спеціалістами та проектами. Ми плануємо влаштувати на цій конференції окрему секцію, присвячену інноваційним проектам міської інфраструктури", - сказав Р.КРАМАРЕНКО.

Конференцію організовує Київська міська державна адміністрація за підтримки Американської бізнес-асоціації російськомовних професіоналів (AmBAR) та конкурсу "Інноваційний прорив".

Заступник голови КМДА нагадав, що зараз у Кремнієвій долині працюють понад 300 тис. дослідників, причому близько чверті з них або їхніх батьків народилися в країнах колишнього СРСР. "Але ми розуміємо, що далеко не кожен, навіть дуже просунутий спеціаліст, поїде туди. Наприклад, у Києві дуже великий обсяг підготовки ІТ-спеціалістів, більшість з них генерують ідеї, варті уваги, але далеко не кожен добирається до Силіконової долини. Це розуміють і самі інвестори, тому вони готові шукати нові майданчики", – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

За його словами, уже є попередня домовленість, що під час цієї конференції AmBAR спільно з КМДА буде створено фонд, який інвестуватиме в українські проекти.