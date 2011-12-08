Ймовірність девальвації гривні зростає - Пинзеник

Ризики знецінення гривні наростають. Таку думку висловив екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК в інтерв`ю Weekly.UA.

Він вважає, що причиною девальвації може стати збільшення сукупного зовнішнього боргу України і скорочення валютних резервів.

«На сьогодні зовнішній борг досяг 123,4 млрд. дол. З цієї суми 53 млрд. дол. необхідно погасити у наступні дванадцять місяців. А зараз валютні резерви країни становлять лише 33 млрд. дол.! Ризики перекредитування (рефінансування) існуючих зобов`язань реально загрожують обмінному курсу», – зазначив В.ПИНЗЕНИК.

Водночас екс-міністр упевнений, що девальвація гривні – «це не вирок». За його словами, грамотні дії у фінансовій сфері здатні змінити ситуацію істотним чином.

«Пригадаємо ініціативи щодо ринку землі. Тільки не той варіант, який прагнуть проштовхнути сьогодні. Має бути дозволено продаж землі усім, зокрема юридичним особам, чого нинішній проект не передбачає. Плюс - необхідно скасувати деякі податкові норми, що стосуються перепродажу землі. Наслідком таких дій стане приплив валюти через інвестиції, експорт, зниження попиту на валюту через заміщення імпорту», - упевнений В.ПИНЗЕНИК.

Разом з тим фінансист дотримується думки, що за умови зростаючого попиту на стабільну іноземну валюту, курс гривні не має права стояти, оскільки це призводить до втрат валютних резервів.

«Резерви у нашій ситуації - це святе. Втрачати їх не можна. Якби країна мала 300 млрд. дол. резервів, можна було б погратися, ослабляючи напругу на фінансовому ринку, пробуючи задіювати інші інструменти рішень. Але у нас немає ані першого, ані другого. Складається дивна ситуація: на сьогодні гривня залишається однією з найстабільніших валют у світі. Навіть рубль девальвував за рік на 7%. Євро, долар танцюють щодня. А гривня стоїть. Пора заявляти для входження у корзину валют МВФ не юань і рубль, а гривню!», – резюмував В.ПИНЗЕНИК.

Проте, він не став давати прогноз щодо курсу гривні на найближчий час, зазначивши, що прорахувати його на даний момент непросто.

«Є дуже багато питань, на які сьогодні немає відповідей. Наприклад, хто скаже, чи буде відновлено кредитування за програмою МВФ, чи будуть рефінансовані, як у минулі роки, старі борги, врегульовано газове питання (причому, це стосується і постачання ззовні, і усередині країни, оскільки впливає на попит на валюту)?», - сказав екс-міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, міжнародні валютні резерви Національного банку України у листопаді 2011 року скоротилися на 5%, або на 1,75 млрд. дол. – до 32,4 млрд. дол.