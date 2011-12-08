Міжбанк: закриття торгів - 8,0070/8,0120 грн./дол.

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0070/8,0125, на 12:00 ціни знизилися до 8,0065/8,0105. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,0070/8,0120 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2561/65, на 12:00 ціни знизилися 0,2559/63. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2556/60. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3375 (+0,0976).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3380/1,3430. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7460/10,7550, на 12:00 ціни пішли вниз 10,7280/10,7395. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,7150/10,7280.