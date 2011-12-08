Нові правила спрощеної системи оподаткування з 2012 року - роз’яснення ДПА у Києві

Нові правила спрощеної системи оподаткування

З 1 січня 2012 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 року № 4014-VI Відповідно до Закону ведення малого бізнесу за спрощеною системою зазнає певних змін, насамперед відбудеться поділ на групи платників єдиного податку:

Перша категорія буде стосуватись підприємців-спрощенців, у яких сума доходу не буде перевищувати 150 тисяч гривень, ставка єдиного податку буде складати від 1 до 10 % мінімальної заробітної плати. Вказана категорія «спрощенців» не повинна мати найманих працівників.

До другої категорії будуть відноситись підприємці, у яких дохід не перевищуватиме 1 мільйон гривень, а кількість найманих працівників – до 10 осіб, ставка єдиного податку складатиме від 2-х до 20 % мінімальної заробітної плати.

Третя категорія буде стосуватись підприємців, у яких сума виручки не перевищуватиме 3 мільйони гривень, а кількість працюючих – 20 осіб. Щодо ставки оподаткування цієї категорії, то вона складатиме 5 % без сплати податку на додану вартість та 3 % у випадку паралельної реєстрації платником ПДВ.

Суб`єкти господарювання, які були платниками єдиного податку відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва" або фіксованого податку відповідно до розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", а також юридичні і фізичні особи - підприємці, які були платниками інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм Закону №4014 і відповідають вимогам статті 291 Податкового кодексу України, подають відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року.

Для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 році суб`єктами господарювання, які не були платниками єдиного чи фіксованого податку, дохід від провадження господарської діяльності, одержаний у 2011 році, перераховується з урахуванням норм статті 292 Податкового кодексу України. Тобто, заява щодо вибору спрощеної системи подається не пізніше 25 січня 2012 року. При цьому, Свідоцтво про сплату єдиного податку на 2011 рік є дійсним до отримання нового свідоцтва, виданого за новими правилами, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року.

У кожній районній податковій інспекції Києва, з подовженим робочим днем (до 20.00 год.) та у суботу (з 9 год.00 хв. до 16.год.00 хв.) працюють консультаційні пункти, де можна отримати консультації з питань переходу на спрощену систему за «новими правилами»:

1. Голосіївський район (вул. Жилянська, 23) - 591-61-87, 591-61-24

2. Дарницький район (вул. Кошиця, 3) - 572-60-47

3. Деснянський район (вул. Закревського, 41) - 530-04-61, 547-65-02

4. Дніпровський район (вул. Харківське шосе,4а) - 296-78-24

5. Оболонський район (просп. Героїв Сталінграда, 56б) - 412-21-35

6. Печерський район (пров. Кутузова, 5) - 201-13-61

7. Подільський район ( вул. Турівська, 12) - 462-47-57

8. Святошинський район (вул. Верховинна, 9) - 591-62-28

9. Солом’янський район (вул. Смілянська, 6) - 243-35-33, 245-91-54

10. Шевченківський район (вул. Політехнічна, 5-А,) - 238-94-55

11. СДПІ по роботі з ВПП у м.Києві (вул. Леванєвського,2) - 457-37-21

12. ДПА у м. Києві ( У робочі дні та суботу - 461-77-00; у робочі дні після 18-00 - 461-76-59)

Протягом грудня місяця заплановане проведення цілого ряду семінарів для вказаної категорії платників податків.

Консультаційний центр ДПА у м. Києві – 461-77-00

Телефон довіри ДПА у м. Києві – 461-77-35