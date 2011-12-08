Негативне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанку в листопаді склало 700 млн. дол.

Негативне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанку в листопаді становило близько 700 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА під час круглого столу.

«Інтервенції у нас мінімальні, фактично вдвічі ми їх зменшили (порівняно з жовтнем - УНІАН)... Наша інтервенція, чисте сальдо, була 700 млн. дол.», - сказала О.ЩЕРБАКОВА.

При цьому вона зазначила, що, в т.ч., 300 млн. дол. Нацбанк продав «Нафтогазу».

П`ятипроцентне зниження золотовалютних резервів у листопаді регулятор пояснює курсовою різницею між валютами, які входять у резерви.

«Левова частка (зниження резервів - УНІАН), близько мільярда - це курсова різниця. Дуже волатильний євро», - сказала О.ЩЕРБАКОВА.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України в листопаді 2011 року скоротилися на 5%, або на 1,75 млрд. дол., – до 32,4 млрд. дол.