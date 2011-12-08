Мінекономрозвитку погодилося доопрацювати законопроект про внутрішню торгівлю

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України погодилося доопрацювати законопроект про внутрішню торгівлю, поданий урядом для розгляду у Верховній Раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), згоду Мінекономрозвитку було отримано під час діалогу народних депутатів та експертів з представниками міністерства.

«Міністерство економічного розвитку і торгівлі прийняло рішення зняти з розгляду у Верховній Раді України урядовий законопроект про внутрішню торгівлю і відправити на системну доопрацювання. Представникам експертного середовища вдалося переконати розробників законопроекту в необхідності доопрацювання даного проекту закону, його обговорення в підприємницькому середовищі та внесення до парламенту збалансованого документа», - зазначив президент УСПП Анатолій КІНАХ.

Для доопрацювання документа найближчим часом буде створення робоча група з представників Мінекономрозвитку, депутатів, УСПП та Економічної ради громадських організацій та асоціацій бізнесу, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в УСПП вважають, що урядовий законопроект про внутрішню торгівлю не відповідає принципам ринкової економіки. Використання його в запропонованій редакції може призвести до погіршення умов роботи малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, що 12 жовтня Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про внутрішню торгівлю» для передачі його на розгляд Верховною Радою.

Законопроект про внутрішню торгівлю зареєстрований в парламенті 10 листопада 2011 (№ 9443).