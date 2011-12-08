НБУ не виключає деякого пом'якшення своєї монетарної політики на початку 2012 року

Національний банк України не виключає деякого пом`якшення своєї монетарної політики у першому кварталі 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА під час круглого столу.

«У першому кварталі наступного року є сенс пом`якшити нашу політику... Ми не можемо відійти від жорсткої політики, але те, що ми її пом`якшимо, - це однозначно», - сказав О.ЩЕРБАКОВА.

Зокрема, за її словами, можуть бути пом`якшені умови з резервування. Вона нагадала, що з 1 грудня була знижена з 100% до 70% сума обов`язкових резервів, які банки повинні щодня тримати на окремому рахунку в Нацбанку. Залишок банки мають право перераховувати на свій коррахунок в НБУ.

«Ми б хотіли до 50% довести, віддати ліквідність в систему, - сказала О.ЩЕРБАКОВА, - Цю гривню треба кудись «прилаштувати», але не на валютні канали, а впустити в кредитне вікно, і банки почали кредитувати. На ринку дуже чітко відчувається, коли є потреба саме в кредитній ліквідності. Ось це ми розглядаємо».

За її словами, збільшення ліквідності в цей період не буде мати негативного впливу на валютний ринок, оскільки очікуються валютні надходження в країну від проведення Євро-2012 і збільшення експортної виручки. Крім того, О.ЩЕРБАКОВА зазначила, що історично так складається, що другий квартал в економічному плані є найбільш вдалим у році.