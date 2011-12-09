Сьогодні Янукович візьме участь в інвестконференції «Investconference in Kyiv 2011»

У п’ятницю, 9 грудня, о 10.15 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у міжнародній інвестиційній конференції «Investconference in Kyiv 2011».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Президента України, конференція відбудеться в «Українському домі» (вул. Хрещатик, 2).

На сайті Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами зазначається, що під час конференції обговорюватимуться ключові напрямки розвитку України у контексті глобальних економічних процесів, посилення інвестиційного потенціалу країни, реалізація національних проектів.