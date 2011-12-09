Що буде з гривнею, якщо МВФ не дасть кредит?

Експерти по-різному оцінюють шанси на фінансову стабільність в Україні у разі відмови Міжнародного валютного фонду виділити черговий транш країні.

Зокрема, під час опитування, проведеного Інститутом Горшеніна, голова правління ВТБ Банку Вадим ПУШКАРЬОВ висловив думку, що в Україні протягом найближчих місяців не варто чекати якихось фінансових потрясінь.

«За умови збереження поточної монетарної політики Національного банку України, при збереженні структури платіжного балансу, я не бачу підстав для якихось фінансових потрясінь у найближчі 3-5 місяців», - сказав він.

На думку В.ПУШКАРЬОВА, відмова МВФ дати черговий транш не є критичною для України.

«Прочитавши у новинах коментар з приводу того, що «все пропало, клієнт від’їжджає, гіпс знімають, МВФ не продовжив кредит» – от така нісенітниця», - відзначив експерт. Він переконаний, що українському уряду для виконання своїх поточних зобов`язань достатньо існуючих резервів і можливостей. Безумовно, відзначив В.ПУШКАРЬОВ, якщо буде можливість одержати кредит МВФ, це дозволить Україні більш вільно планувати свій платіжний баланс на триваліший термін. «Проте поточний стан платіжного балансу, поточний стан інфляції, золотовалютних резервів дозволяє досить упевнено себе почувати з глибиною в квартал як мінімум, а може, й більше. Стан поточного платіжного балансу і дії Національного банку на сьогоднішній момент дозволяють нам (Україні – УНІАН) нікуди не звертатися. На квартал як мінімум, а то і на півріччя ми можемо почуватися досить упевнено», - упевнений експерт.

«А оскільки у світі сьогодні не так багато фінансових організацій, країн, які можуть прогнозувати свій поточний стан на глибину рік і більше, то я можу сказати, що Україна сьогодні – це країна, яка може бути твердо упевнена в своєму поточному платіжному стані», - вважає В.ПУШКАРЬОВ.

У свою чергу президент компанії експертного консультування «НЕОКОН» (Москва) Михайло ХАЗІН вважає, що економіці будь-якої країни дуже важко вистояти у кризі, а Україна, окрім того, вже «з’їла» свої внутрішні резерви.

«Вже сьогодні по ситуації в Європі зрозуміло, що виділення грошей державам стає справою украй важкою, і робиться це виключно в рамках політичних рішень, не економічних. Зрозуміло, що Україна сама по собі, поза рамками якихось великих об`єднань, цей борг виплатити не зуміє. Тобто, єдиний спосіб щось виплатити – це одержати зовнішній ринок. А оскільки на європейські ринки Україну не пустять ніколи, то залишаються російські ринки - Митного союзу. Отже, буде, відповідно, обмін», - сказав М.ХАЗІН.

Як єдину альтернативу кредиту МВФ він бачить фінансову допомогу Україні з боку РФ. «Гроші сьогодні видаються тільки у рамках політичних проектів. Греції – за те, що вона не виходить із зони Євросоюзу, Італії – за те, що вона дотримується правил євро і Євросоюзу. Єдиний політичний проект, який може бути сьогодні у України, який можна реально реалізувати, це вступ до Митного союзу. А отже, гроші даватиме ЄврАзЕС, Митний союз», - вважає економіст.

При цьому М.ХАЗІН упевнений, що ніяких спеціальних умов в обмін на кредит Росія не висуватиме. «Росія дуже зацікавлена в тому, щоб Україна вступила до Митного союзу. І я думаю, що умови будуть так чи інакше пов`язані з рухом у цьому напрямі. Не думаю, що це будуть якісь спеціальні умови, пов`язані з якимись конкретними діями», - відзначив експерт.