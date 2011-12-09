У зоні євро введуть нові фіскальні правила

Брюссель. Країни зони євро домовилися про нову фіскальну угоду, яка посилить монетарний союз.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідної домовленості досягли сьогодні удосвіта після майже 10-годинного обговорення лідери країн-членів зони євро.

Нові фіскальні правила в єврозоні включатимуть, зокрема, вимогу того, що бюджети мають бути збалансованими або з профіцитом, а структурний дефіцит - не повинен перевищувати 0,5% ВВП. При цьому передбачається, що така вимога до бюджетів має бути закріплена на конституційному або адекватному рівні країн-членів зони євро. Передбачається також, що правило збалансованості бюджетів повинне включати автоматичні механізми корекції у разі виявлених порушень встановлених норм.

Нова фіскальна угода також передбачає можливість для ряду країн-членів поступового досягнення відповідних вимог про збалансованість бюджету з урахуванням вимог Єврокомісії. При цьому країни, які знаходяться під процедурою надмірного бюджетного дефіциту, повинні будуть представляти на затвердження Єврокомісії програми необхідних структурних реформ для зменшення дефіциту.

Крім того, країни зони євро домовилися про автоматичні санкції у разі, якщо країни перевищуватимуть дефіцит бюджету у 3% ВВП.

Домовленості країн зони євро включають також посилення ролі Комісії в оцінці бюджетних планів окремих країн і в праві Комісії вимагати перегляду бюджетних планів у випадку, якщо на думку виконавчого органу ЄС ці плани не будуть реалістичними або не відповідатимуть Пакту стабільності і росту ЄС.

Лідери країн зони євро також погодилися працювати над виробленням загальної економічної політики і вирішили проводити свої саміти на регулярній основі, щонайменше двічі на рік.