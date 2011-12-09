Що буде з гривнею, якщо МВФ не дасть кредит - прогноз експертів

Експерти по-різному оцінюють шанси на фінансову стабільність в Україні у разі відмови Міжнародного валютного фонду виділити черговий транш країні.

Зокрема, у ході опитування, проведеного Інститутом Горшеніна, голова правління "ВТБ Банку" Вадим ПУШКАРЬОВ висловив думку, що в Україні упродовж найближчих місяців не варто чекати яких-небудь фінансових потрясінь.

"За умови збереження поточної монетарної політики Національного банку України за збереження структури платіжного балансу, я не бачу підстав для яких-небудь фінансових потрясінь у найближчі 3-5 місяців", - сказав він.

На думку В. ПУШКАРЬОВА, відмова МВФ дати черговий транш не є критичною для України.

"Прочитав у новинах коментар з приводу того, що "усе пропало, клієнт від`їжджає, гіпс знімають, "ВТБ" не продовжив кредит" - ось така нісенітниця", - зазначив експерт. Він переконаний, що українському уряду для виконання своїх поточних зобов`язань досить наявних резервів і можливостей. Безумовно, зазначив В. ПУШКАРЬОВ, якщо буде можливість отримати кредит МВФ, це дозволить Україні вільніше планувати свій платіжний баланс на триваліший термін. "Проте поточний стан платіжного балансу, поточний стан інфляції, золотовалютних резервів дозволяє досить упевнено себе почувати з глибиною в квартал як мінімум, а може бути, і того більше. Стан поточного платіжного балансу і дії Національного банку на сьогоднішній момент дозволяють нам (Україні - УНІАН) нікуди не звертатися. На квартал як мінімум, а то і півріччя ми можемо почувати себе досить упевнено", - переконаний експерт.

"А оскільки у світі сьогодні не так багато фінансових організацій, країн, які можуть прогнозувати свій поточний стан на рік і більше, то я можу сказати, що Україна сьогодні - це країна, яка може бути твердо упевнена у своєму поточному платіжному стані" - вважає В. ПУШКАРЬОВ.

У свою чергу президент компанії експертного консультування "НЕОКОН" (Москва) Михайло ХАЗІН вважає, що економіці будь-якої країни дуже важко вистояти в кризі, а Україна, до усього, вже "з`їла" свої внутрішні резерви.

"Вже сьогодні по ситуації в Європі зрозуміло, що виділення грошей державам стає справою украй важкою і робиться це винятково у рамках політичних рішень, не економічних. Зрозуміло, що Україна сама по собі, поза рамками якихось великих об`єднань цей борг виплатити не зуміє. Тобто, єдиний спосіб щось виплатити - це отримати зовнішній ринок. А оскільки європейські ринки Україну не пустять ніколи, то залишаються російські ринки - Митного союзу. Значить, буде, відповідно, обмін", - сказав М.ХАЗІН.

У якості єдиної альтернативи кредиту МВФ він бачить фінансову допомогу Україні з боку РФ. "Гроші сьогодні видаються тільки у рамках політичних проектів. Греції - за те, що вона не виходить із зони Євросоюзу, Італії - за те, що вона дотримується правил євро і Євросоюзу. Єдиний політичний проект, який може бути сьогодні в України, який можна реально реалізувати, це вступ в Митний союз. Тобто гроші даватиме ЄврАзЕс, Митний союз", - вважає економіст.

При цьому М.ХАЗІН упевнений, що ніяких спеціальних умов в обмін на кредит Росія висувати не стане. "Росія дуже зацікавлена в тому, щоб Україна вступила в Митний союз. І я думаю, що умови будуть так чи інакше пов`язані з рухом у цьому напрямку. Не думаю, що це будуть якісь спеціальні умови, пов`язані з якимись конкретними поступками", - зазначив експерт.