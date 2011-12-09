Україна не буде використовувати долари з резерву НБУ для конвертації у рублі під час розрахунку за газ

Україна не використовуватиме долари з резерву Національного банку України для конвертації в рублі для розрахунку НАК "Нафтогаз України" з "Газпромом" за придбаний газ.

Про це в коментарі УНІАН повідомив глава НБУ Сергій АРБУЗОВ.

"Я не збираюся міняти долари, які є в золотовалютному резерві, для того, щоб купити рублі", - сказав С. АРБУЗОВ.

Він підкреслив, що припущення про те, що для купівлі рублів будуть використані долари ЗВР, є помилковими.

Він також повідомив, що у додатковій угоді до контракту на купівлю російського газу, підписаному на початку грудня, не зафіксована пропорція по платі рублями і доларами за газ. Валюта для оплати, сказав С. АРБУЗОВ, згідно з додатковою угодою, визначатиметься, виходячи з можливості НАК "Нафтогаз України".

"Усе визначатиме "Нафтогаз". У нього є така можливість. Це не обов'язок, це його можливість - платити в рублях чи доларах. Такі умови для країни явно виграшні", - сказав С. АРБУЗОВ.

Він повідомив, що рублі для оплати братимуть з внутрішнього ринку.

"Сьогодні товарообіг між Україною і Росією більше 50 млрд. дол. Якщо хоч би на 10% перевести розрахунки в рублях, нам вистачить абсолютно спокійно сплатити імпорт (газу - УНІАН) в рублях. Тому рублі ми братимемо з внутрішнього ринку. А раз братимемо з внутрішнього ринку, то купувати їх будемо за гривні. Тому золотовалютні резерви зменшуватися не будуть. І це основна ключова ідея наших перетворень".

С. АРБУЗОВ також зазначив, що перший платіж в рублях за газ "Нафтогаз" провів власними силами, а надалі кошти братимуть з ринку після наповнення його рублевою масою.

"Я думаю, що найближчим часом ми сформуємо ринок рубля на необхідну суму. А доки працюють свопи, запозичення і внутрішній ринок. На сьогодні, я думаю, що відсотків 10 (рублів - УНІАН) від необхідної суми є на внутрішньому ринку. А коли буде сформований попит на рублі, то з'являться і пропозиції. Поки рублі в країну не йдуть, тому що на них немає попиту. Тепер попит буде, тому що ми сформували абсолютно ринкові умови (за формою плати за газ - УНІАН) ", - сказав С. АРБУЗОВ.

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" отримала можливість здійснювати оплату за постачання російського газу в рублях. Про це повідомили 5 грудня в управлінні інформації російського ВАТ "Газпром" за підсумками робочої зустрічі голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

"За підсумками зустрічі ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали доповнення до чинного контракту купівлі-продажу газу. Доповнення дозволяє "Нафтогазу України" оплачувати постачання російського газу і в рублях", - сказано у повідомленні.

Сторони обговорили питання двосторонньої співпраці, наголосивши про плідність діалогу, що ведеться. Було висловлено єдину думку, що переговори про умови постачання російського газу на Україну, мабуть, можуть бути завершені до кінця 2011 року.

7 грудня НАК "Нафтогаз України" частково розплатилася з російським "Газпромом" в рублях за газ, поставлений в листопаді. Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

З 972,21 млрд. дол., які необхідно заплатити, компанія перерахувала "Газпрому" 210 млн. дол. і 7,2 млрд. руб.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали два контракти:

- купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки;

- про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки.

В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією в рублях у торговельно-економічній співпраці розглядається з 2010 року.

26 жовтня Національний банк України домовився про можливість здійснення розрахунків за спожитий Україною газ в рублях.