Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0085-8,0135 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 8,0085/8,0135 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2534/0,2538, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,6680/10,6765. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3315/1,3317 (четвер - 1,3419/1,3421). У четвер, 8 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.

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