Єврозона прискорить введення в дію Європейського механізму стабільності

Брюссель. Лідери країн зони євро домовилися прискорити введення в дію угоди про Європейський механізм стабільності, який повинен замінити створений на сьогодні Європейський інструмент фінансової стабільності для допомоги країнам зони євро, які мають проблеми з дефіцитом бюджету і борговими зобов'язаннями.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, згідно з досягнутим сьогодні удосвіта рішенням, угода набуде чинності, як тільки її ратифікують країни, які уособлюють 90% інвестиційних зобов'язань.

"Наша спільна мета полягає в тому, щоб угода про Європейський механізм стабільності набула чинності в липні 2012 року", - написано в заяві глав держав і урядів країн єврозони.

Лідери країн зони євро також домовилися, що чинний на сьогодні інструмент фінансової стабільності, проте, використовуватиметься для фінансування наявних програм допомоги до середині 2013 року.

Крім того, лідери єврозони домовилися надати Міжнародному валютному фонду додаткові 200 млрд. євро у формі двосторонніх кредитів для забезпечення адекватності ресурсу МВФ для подолання кризи.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн зони євро також домовилися про посилення загальної фіскальної і економічної політики.

Лідери Болгарії, Данії, Латвії, Литви, Польщі і Румунії також заявили про готовність приєднатися до цього процесу.

У той же час передбачається, що частина з досягнутих домовленостей буде закріплена не в угоді ЄС, а у ряді окремих міжнародних угод, оскільки не усі країни ЄС підтримали ідею про зміну угоди ЄС.