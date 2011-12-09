Інфляція в Білорусі з початку року склала 104%

Мінськ. У Білорусі інфляція в листопаді 2011 року порівняно з жовтнем склала 8,1%, з початку поточного року - 104%.

Як передає кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Ціни на продовольчі товари в листопаді порівняно з жовтнем виросли на 8,5%, порівняно з груднем 2010 року - на 120,9%.

Згідно з повідомленням Білстату, у листопаді найбільше подорожчали: овочі - на 43,6%, алкогольні напої - на 21,6%, сири - на 13,5%, борошно пшеничне - на 12,5%, кондитерські вироби - на 11,1%, консерви рибні - на 10,7%, масло тваринне - на 8,4%, молоко і молочні продукти - на 7,9%, яйця - на 7,5%, ковбаси і ковбасні вироби - на 6,6%, риба і морепродукти - на 6,1%. Окрім цього подорожчали фрукти - на 4,9%, хліб і хлібобулочні вироби - на 4,7%, м'ясо і птиця - на 2,5%, макаронні вироби - на 1,6%, крупи - на 0,4%. Не змінилася ціна на цукор. Помітне зниження цін на чай - на 4,1%, олію рослинну - на 2,2%, картоплю - на 0,9% і на тютюнові вироби - на 0,1%.

Індекс цін на непродовольчі товари в листопаді 2011 року порівняно з жовтнем 2011 року виріс на 4,7%, з груднем 2010 року - на 106,7%.

"У листопаді порівняно з жовтнем подорожчали: килими і килимові покриття - на 10,5%, медикаменти - на 6,7%, будівельні матеріали - на 6,5%, меблі - на 5,7%, швацькі вироби - на 5,4%, посуд - на 4,9%, тканини - на 4,3%, годинники - на 4,1%, бензин -на 3,5% парфюмерно-косметичні товари - на 3,2%, взуття і письмове приладдя - на 3%, велосипеди і мотоцикли - на 1,4%, побутові електроприлади - на 1,1%, синтетичні миючі засоби - на 0,6%", - сказано у повідомленні прес-служби Білстату.

Зростання цін і тарифів на платні послуги населенню в листопаді порівняно з жовтнем склало 13,9%, з груднем 2010 року - 59,9%.

"Найбільше подорожчали послуги приміського сполучення - на 65,8%, міжнародного залізничного сполучення - на 59%, опалювання - на 58,9%, міського пасажирського транспорту - на 36,3%, міжнародного автомобільного - на 21,3%, вищої освіти - на 19,7%, медичні - на 8,6%, водопостачання - на 7,8%, електропостачання - на 7%", - повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Не змінилися ціни на послуги внутрішньореспубліканського залізничного сполучення і техобслуговування жител, газопостачання.