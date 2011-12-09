НБУ сподівається, що свопові операції з Китаєм можна буде проводити на початку 2012 р. - Арбузов

Національний банк України сподівається, що свопові операції з Китаєм можна буде проводити на початку 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава НБУ Сергій АРБУЗОВ сьогодні у коментарі журналістам.

Він зазначив, що об'єм операції може бути еквівалентним 2,5 млрд. дол.

"З Китаєм ми вже підписуємо умови, ми маємо вже суму, ми знаємо, що робити. Я думаю, що з Китаєм своп запрацює на початку наступного року", - сказав С. АРБУЗОВ.

При цьому він зазначив, що питання про свопові операції з Росією поки не вирішене.

"З Росією ми ще ведемо переговори", - сказав С. АРБУЗОВ.

Довідка УНІАН. Національний банк України (НБУ) і Народний банк Китаю (НБК) досягли домовленості про можливість проведення свопів у національних валютах.

".Під час робочих зустрічей були погоджені деталі і досягнуті домовленості щодо підписання угоди між Національним банком України і Народним банком Китаю про валютний своп до кінця 2011 року. Укладення вказаного договору дасть можливість суб'єктам господарювання обох країн використовувати національні валюти для здійснення експортно-імпортних операцій і проведення розрахунків в національних валютах без залучення валют третіх країн" - йшлося у повідомленні, оприлюдненому 14 листопада на сайті Нацбанку з посиланням на результати робочої зустрічі керівництва НБУ і НБК, яка пройшла в Китаї 9 листопада 2011 року.