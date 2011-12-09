Запорізькі податківці збільшили надходження до держбюджету до 4,8 млрд. грн.

Державна податкова адміністрація України в Запорізькій області з початку поточного року мобілізувала до державного бюджету України 4,8 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі відомства з посиланням на голову Комісії з реорганізації ДПАУ в Запорізькій області, голови ДПАУ в Запорізькій області Олексія ТІМАРЦЕВА, "упродовж січня-листопада 2011 року від платників податків Запорізького регіону до держбюджету надійшло 4,8 млрд. грн., що більш ніж на 1 млрд. грн., тобто третину, більше, ніж за 11 місяців 2010 року".

При цьому, за даними ДПАУ в Запорізькій області, надходження ПДВ збільшилися на 446 млн. грн. (32,2%) - до 1,8 млрд. грн., надходження податку на прибуток - на 532,3 млн. грн. (42,5%) - до 1,7 млрд. грн., а надходження від акцизного збору - на 38,6 млн. грн. (4,2%) - до 949 млн. грн.

Істотним чинником для підвищення рівня надходжень податків і зборів, за інформацією О.ТІМАРЦЕВА, стала детінізація економіки регіону.

"Важливим чинником є ефективний процес детінізації економіки, про що свідчить той факт, що темпи податкових зборів значно випереджають темпи росту економіки", - цитує прес-служба О.ТІМАРЦЕВА.