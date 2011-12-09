Грошова маса в Україні скоротилася до 652,4 млрд. грн., монетарна база - до 231 млрд. грн.

В Україні грошова маса в листопаді 2011 року скоротилася на 2,1% (з початку року збільшилася на 9,1%) - до 652,4 млрд. грн., монетарна база - на 1,3% (з початку року виросла на 2,4%) - до 231 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний об'єм депозитів у листопаді скоротився на 2,1% (з початку року збільшився на 12,3%) - до 464,8 млрд. грн. У т.ч. депозити юридичних осіб скоротилися на 5,3% (з початку року виросли на 14,4%) - до 162,6 млрд. грн., депозити фізичних осіб - на 0,3% (з початку року ріст склав 11,2%) - до 302,2 млрд. грн.

Загальний об'єм кредитних вкладень у листопаді скоротився на 0,7% (ріст з початку року склав 9,6%) - до 793,6 млрд. грн. У т.ч. залишки за кредитами, наданими юридичним особам, скоротилися на 0,6% (з початку року збільшилися на 14,4%) - до 594,2 млрд. грн., фізичним особам - на 1,2% (падіння з початку року склало 2,5%), до 199,3 млрд. грн.

Об'єм готівки поза банками в листопаді скоротився на 2,2% (з початку року збільшився на 0,6%) - до 184,2 млрд. грн.

Об'єм коррахунків банків на кінець листопада склав 17,4 млрд. грн. Норматив обов'язкових резервів складав 14,2 млрд. грн., з яких на окремий рахунок в Національному банку України було перераховано 11,4 млрд. грн.

Об'єм коштів уряду в національній валюті на рахунках в Нацбанку на кінець листопада склав 6,2 млрд. грн.

У листопаді об'єм мобілізаційних операцій Нацбанку склав 6 млн. грн., з початку року - 161,3 млрд. грн.

Об'єм операцій НБУ з рефінансування банків у листопаді склав 7,6 млрд. грн. (з початку року - 17,8 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні у 2010 році збільшилася на 22,8% - до 598,4 млрд. грн., монетарна база - на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.