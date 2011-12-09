Податківці Хмельницької області збільшили надходження у держбюджет до 910 млн. грн.

У Хмельницькій області за 11 місяців податківці мобілізували до державного бюджету податків і платежів на суму 910 млн. грн., що на 28% більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України в Хмельницькій області.

Згідно з наданою інформацією, до місцевих бюджетів області платники податків скерували 1,3 млрд. грн., що на 144 млн. грн., або на 12%, перевищує аналогічний рівень минулого року.

Повідомляють також, що органи податкової служби регіону забезпечили виконання в повному об'ємі показників з надходження податків і платежів загального фонду державного бюджету, доведених Міністерством фінансів України - виконання складає 102%, аналогічний показник 2010 року перевищений на чверть і в абсолютних цифрах це складає 170 млн. грн.

Прибуткова частина загального фонду державного бюджету збільшена за рахунок податку на додану вартість - фактичні надходження 481 млн. грн.; бюджетний показник виконаний на 107%; понад план надійшло 32 млн. грн. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року складає 76 млн. грн., або 19%.

Досягнуто виконання бюджетного прогнозу щодо основних платежів загального фонду місцевого бюджету: податку на прибутки фізичних осіб - на 101%, запланований рівень перевищений на 13 млн. грн. і плати за землю - на 108%, надпланові надходження тут складають 11 млн. грн.