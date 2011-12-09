Угода про ЗВТ СНД проходить процедури перед внесенням до ВР для ратифікації – Клюєв

Москва. Угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД проходить необхідні процедури перед внесенням у Верховну Раду для ратифікації.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ сказав перший віце-прем'єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ у ході 52-го засідання Економічної ради СНД в Москві.

"Ми провели це рішення (угоду про ЗВТ у рамках СНД) через Кабмін, відправили до Адміністрації, і після необхідних процедур угода буде внесена у Верховну Раду. Отже, процес ратифікації зараз проходить", - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він зазначив, що Кабмін розглянув цей документ два тижні тому.

А.КЛЮЄВ також підкреслив, що угоди ЗВТ у рамках СНД і у рамках Європейського Союзу "одна одній не заважають".

Він також підкреслив, що проект угоди про ЗВТ між Україною і ЄС практично підготовлений.

"Що стосується підготовки угоди про зону вільну торгували з ЄС, то можу сказати, що документ практично готовий і зараз йде доопрацювання експертами на технічному рівні", - сказав А.КЛЮЄВ.

"Думаю, що вона буде парафована (19 грудня) ", - додав він.

Як повідомляли, у ході засідання Економічної ради СНД у Москві розглядається 16 питань. У тому числі, про діяльність Енергетичної ради СНД в 2007-2011 роках, протокол про внесення змін до Договору про забезпечення паралельної роботи електроенергетичних систем держав СНД, угода про співпрацю в галузі організації інтегрованого валютного ринку держав СНД, а також питання про співпрацю держав СНД в галузі розвитку і користування поновлюваних енергетичних ресурсів та інші.