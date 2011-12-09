На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0170/8,0205 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0085/8,0135, до 12:00 ціни зросли 8,0175/8,0215. На час закриття торгів цінові рівні знизилися 8,0170/8,0205 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився 0,2534/38, до 12:00 ціни піднялися 0,2540/44. НА час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2546/50. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,4600 (+0,1225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3315/17, а до 15:00 піднялися 1,3384/86. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,6680/10,6765, до 12:00 ціни пішли вгору 10,6890/10,7005. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму 10,7405/10,7515.