ДПС почала кардинально змінювати модель своєї реформи - Клименко

Державна податкова служба України почала кардинально змінювати модель своєї реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на відкритті нового сучасного приміщення Державної податкової інспекції в місті Яремче Івано-Франківської області повідомив голова Державної податкової служби України Олександр КЛИМЕНКО.

За його словами «податківці кардинально змінюють модель своєї реформи». Він повідомив. що на центральному рівні реформування служби вже завершилося. «Тепер відбуваються зміни на регіональному рівні» - сказав голова ДПС.

"Ми прагнемо перетворити державну податкову службу в сервісну службу високої якості, яка допоможе мінімізувати незручності для платників, які можуть виникати у зв`язку з впровадженням нових податкових норм, забезпечення вирішення всіх питань, які є дискусійними на користь платника податку", - зазначив О.КЛИМЕНКО.

На його думку, сьогодні податкова служба є максимально відкритою для спілкування з платниками податків, а впровадження автоматичного відшкодування ПДВ, створення електронних сервісів, електронного кабінету для платників допоможуть спростити їх діяльність і уникнути безпосередніх контактів з податківцями.

Довідка УНІАН. Сьогодні відбулося урочисте відкриття новозбудованого приміщення ДПС у м. Яремче, будівництво якого почалося в грудні 2008 року. У новому приміщенні ДПІ створені зручні умови для обслуговування бізнесу за принципом єдиного вікна та т.п.