Український фонд підтримки підприємництва буде реорганізовано

Мінекономрозвитку має намір реорганізувати Український фонд розвитку підприємництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила директор департаменту державної регуляторної політики і розвитку підприємництва Мінекономрозвитку Галина ЯЦИШИНА.

«Фонд підтримки підприємництва сьогодні працює при Держкомпідприємництва, він ще до Мінекономрозвитку не переданий. Там є деякі складнощі у фінансуванні. Там кошти не були використані належним чином цього року... Там є проблеми з цим фондом, там є неповернення кредитів, невикористання коштів», - заявила вона.

За словами Г.ЯЦИШИНОЇ, сьогодні розглядається питання щодо його реорганізації «і приведення його в належний стан».

Кошти на це передбачено, повідомила вона.