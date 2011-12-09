У Білорусі не вдається зупинити підвищення цін – Комітет держконтролю

Мінськ. державного контролю (КДК) Білорусі констатує, що в країні не вдається зупинити підвищення цін, повідомляє прес-служба КДК.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це було заявлено на колегії Комітету держконтролю, учасники якої аналізували ситуацію на споживчому ринку країни.

У головному контролюючому відомстві Білорусі зазначили, що основа формування цін перебуває в руках вітчизняних товаровиробників та імпортерів товарів. При цьому підвищення цін у виробників з початку року становило 204,3%.

«Спритніші імпортери, в основному приватники, ще до оголошеного наприкінці травня цінового мораторію заклали у відпускні ціни товарів, що ввозилися, можливі комерційні ризики (роздувши ціни не менш як втричі порівняно з 2010 роком).

Такий підхід дотепер дає імпортерам можливість повністю відшкодовувати зазнані витрати на ввезення і реалізацію товарів», - повідомляють у КДК.

При цьому, як зазначають у відомстві, більшість імпортерів зайняли домінуюче становище на багатьох сегментах внутрішнього ринку.

«Водночас органи держуправління при регулюванні цін на товари суб`єктів-монополістів не вжили належних заходів щодо дотримання державних інтересів, як наказано антимонопольним законодавством», - мовиться в повідомленні прес-служби КДК.

У Комітеті держконтролю також зазначають, що починаючи з березня 2011 року на споживчому ринку склалася незвична для останніх років ситуація.

«Товарна насиченість не завжди задовольняє купівельний попит, досяг критичної позначки рівень цін на товари. На ситуацію на споживчому ринку об`єктивно вплинули нестабільність валютного ринку і девальвація національної валюти», - вважають у КДК.

Обговоривши результати проведених контрольно-аналітичних заходів, колегія Комітету держконтролю внесла ряд пропозицій, адресованих Раді міністрів, Мінторгу, Мінсільгосппроду, Мінекономіки, облвиконкомам і Мінському міськвиконкому.

«Запропоновано конкретні заходи, реалізація яких дасть змогу забезпечити стабільне функціонування внутрішнього споживчого ринку і гарантоване задоволення купівельного попиту на товари», - наголосили в прес-службі КДК.