Генеральний секретар ООН закликав світ до боротьби із корупцією

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун закликає країни світу зробити внесок у протидію корупції, викриття корупціонерів і формування поведінки, яка ґругнується на нормах етики.

Про це йдеться у його зверненні з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією, повідомили УНІАН в Інформаційному відділі Представництва ООН в Україні.

“Корупція - це вражаюча всі країни хвороба, яка підриває соціальний прогрес і породжує нерівність і несправедливість”, – зазначається у зверненні.

Генеральний секретар ООН підкреслює, що розкрадаючи кошти, корумповані особи та установи позбавляють бідні та вразливі верстви населення послуг у галузі освіти, охорони здоров`я та інших базових послуг.

“Незважаючи на те, що корупція витісняє бідні верстви населення на узбіччя життя, їх неможливо змусити мовчати. Події, що відбулися цього року в арабських країнах і в інших регіонах світу, стали виразом єднання простих людей, які засудили корупцію і зажадали, щоб уряди оголосили війну цьому злочину проти демократії» - наголошує ПАН Гі Мун.

Він констатує, що в результаті цих протестів на міжнародній арені відбулися такі зміни, які всього лише кілька місяців тому неможливо було навіть уявити.

“Корупція - всеохоплююче зло, відповідальність за боротьбу з яким несе кожен з нас” – нагадав Генеральний секретар ООН і відзначив, що Організація Об`єднаних Націй надає країнам допомогу в боротьбі з корупцією в якості складової частини своєї більш широкої, загальносистемної кампанії за зміцнення демократії та оздоровлення державного управління.

За його словами, потужним інструментом такої боротьби є Конвенція Організації Об`єднаних Націй проти корупції. “Я звертаюся до всіх урядів, які ще не ратифікували цю конвенцію, з настійним закликом зробити це якомога швидше. Я також звертаюся до урядів з проханням включати антикорупційні заходи в усі національні програми, спрямовані на підтримку сталого розвитку”, – говориться у зверненні.

ПАН Гі Мун наголосив, що ефективні дії принесуть чималі вигоди і приватному сектору. Водночас корупція призводить до спотворення ринкових відносин, веде до зростання витрат компаній і в кінцевому рахунку стає тягарем для споживачів. Завдяки антикорупційним ініціативам, у тому числі Глобального договору Організації Об`єднаних Націй, компанії можуть створити більш прозору систему міжнародних економічних зв`язків – переконаний Генеральний секретар ООН.

“Давайте ж з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією зобов`яжемося зробимо посильний внесок у протидію корупції, викриття корупціонерів і формування такої культури поведінки, наріжним каменем якої є норми етики” – наголошується у зверненні.