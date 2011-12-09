До кінця року створять Держслужбу з питань регуляторної політики і підприємництва

До кінця року буде створено Державну службу з питань регуляторної політики і підприємництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила директор департаменту державної регуляторної політики і розвитку підприємництва Мінекономрозвитку Галина ЯЦИШИНА.

«Ми передбачаємо, що при міністерстві залишиться все-таки департамент регуляторної політики у мінімальній кількості. Тому що міністерство визначає державну політику в цій сфері. Найімовірніше, це буде департамент — мінімум осіб», - розповіла вона.

Г.ЯЦИШИНА також повідомила, що територіальні відділення служби не створюватимуться, на місцях працюватимуть представники служби з центрального апарату.