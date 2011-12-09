Товарообіг між Україною і СНД у січні-листопаді зріс на 51% - до 59 млрд. дол.

Товарообіг між Україною і країнами СНД в січні-листопаді ц.р. зріс на 51% - до 59 млрд. дол. США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, такі дані озвучив голова відомства Ігор КАЛЕТНИК під час зустрічі глав митних служб країн-учасниць СНД в Астані (Казахстан).

«Формат СНД залишається для нас дуже важливим. Про це свідчить позитивна динаміка товарообігу між Україною і СНД. За 11 місяців цього року він становив 59 млрд. дол. - на 51% більше, ніж за аналогічний період 2010. Це результат, який свідчить про те, що бізнес наших країн відчув спрощення митних процедур. І співпраця між митними відомствами СНД є ефективною» - відзначив І.КАЛЕТНИК.