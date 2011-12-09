Чорногорія одержить статус члена СОТ 17 грудня – уряд країни
19:55, 09 грудня 2011Фінанси
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Чорногорія одержить статус члена Світової організації торгівлі (СОТ) 17 грудня в рамках міністерської конференції СОТ у Женеві.
Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на повідомлення уряду Чорногорії.
Нагадаємо, що Чорногорія направила запит щодо членство у СОТ в 2004 році і чекала стати членом цієї організації в лютому 2009 року. Проте Україна ініціювала розгляд низки питань у взаємній торгівлі, що загальмувало ухвалення рішення про членство Чорногорії у СОТ.
18 листопада Україна і Чорногорія підписали двосторонній протокол про доступ до ринків товарів і послуг, що дозволяє Чорногорії стати членом СОТ.
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