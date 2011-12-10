ПФ від "офшорних" та "розкішних" податків одержуватиме 3,8 млрд.грн. на рік - Тігіпко

Оподаткування операцій з офшорами і податок на розкіш дадуть можливість щорічно направляти до Пенсійного фонду додатково 3,8 млрд. грн.

Про це йдеться в статті «Податок на багатство: відповідальність і справедливість» віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА в газеті «Дзеркало тижня» (№45).

С.ТІГІПКО вважає, що вартість землі, квартир і будинків, навіть виробничих активів безпосередньо залежить від стану економіки країни, в якій вони розташовані. «Тому додаткові податки на розкіш і допомогу економіці своєї країни у складні часи - це також вклад у збереження вартості свого майна багатими людьми», - йдеться в статті.

Крім того, на його думку, податок на багатство - один з комплексу заходів, які зможуть утримати економіку України на плаву, коли накотиться друга хвиля кризи.

При цьому якщо в США багатою вважається людина, яка заробляє понад мільйон доларів на рік, то в Україні ця планка нижча.

«Дехто вважає, що багаті люди навіть не відчують цього податку. Але для бюджету Пенсійного фонду, куди ми направимо надходження від податку на багатство, додаткові 800 млн. грн. щорічно будуть відчутними», - наголосив віце-прем`єр-міністр.

Передбачається, що в Україні податок на багатство вводитиметься тимчасово, на п`ять років.

За даними С.ТІГІПКА, кошти від 12-процентного податку на операції з офшорами (а це близько мільярда гривень), також спрямовуватимуть на ліквідацію дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

«Ми пропонуємо також розширити перелік офшорних юрисдикцій з 33 до 68, що дасть змогу збільшити надходження від цього податку. За попередніми підрахунками, в цьому випадку йдеться ще про 2 млрд. грн. на рік додатково», - відзначив він.

Нагадаємо, С.ТІГІПКО виніс на обговорення громадськості законопроекти про оподаткування предметів розкоші й елітного майна, а також операцій з офшорними зонами. Надходження від цих податків планується направити на виплату пенсій.