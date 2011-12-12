Нацбанк Білорусі підвищив ставку рефінансування з 40% до 45%

Мінськ. У Білорусі з сьогоднішнього дня, згідно з постановою Національного банку республіки, ставка рефінансування підвищена з 40% до 45%, передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь.

"Підвищення процентних ставок спрямоване, передусім, на обмеження інфляційних процесів і стабілізацію ситуації в економіці та фінансовій сфері в цілому", - зазначають у Нацбанку Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, голова Нацбанку РБ Надія ЄРМАКОВА на прес-конференції 7 грудня не виключила, що у другій половині січня 2012 року ставка рефінансування буде переглянута у бік зниження.

Підвищення ставки рефінансування привело до значного дорожчання видаваних населенню кредитів. Якщо в січні 2011 року банки кредитували фізичних осіб під 16-17% річних, то в листопаді процентні ставки підвищилися до 46-55%. Ставки за експрес-кредитами, що видаються впродовж однієї-двох годин без поручителів і часто без надання довідки про доходи, у деяких банках вже досягли 100%.

Між тим, банки Білорусі не лише підвищили ставки за кредитами, але і в цілому підкоригували свою кредитну політику: деякі тимчасово призупинили кредитування фізичних осіб; інші - урізали число кредитних продуктів.

Такі дії підтримав Нацбанк РБ, представники якого рекомендували населенню на півтора-два роки утриматися від отримання великих кредитів, зокрема, на нерухомість, щоб уникнути проблем з їх погашенням.

З 12 грудня у Білорусі підвищуються також процентні ставки за операціями підтримки ліквідності банків з 65% до 70% річних.

Це вже дванадцяте від початку року підвищення ставки рефінансування. Попередній раз ставка підвищувалася 11 листопада з 35 до 40% річних.