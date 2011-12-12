Підприємствам Харківської області у жовтні автоматично відшкодовано 17,6 млн. грн. ПДВ

Підприємствам Харківської області в жовтні 2011 року в автоматичному режимі відшкодовано 17,6 млн. грн. податку на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Державної податкової адміністрації в Харківській області.

За жовтень 2011 року право на повернення податку в автоматичному режимі отримали 14 платників, у тому числі виробники ДП Завод "Електротяжмаш", ТОВ Фірма "Бріг".

У цілому право на автоматичне відшкодування ПДВ отримали 22 підприємства регіону. Загальна сума ПДВ, що підлягає поверненню в автоматичному режимі, з початку року склала 173,0 млн. грн. - 24,1% від загальної суми заявок (717,4 млн. грн.).

Нагадаємо, що автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачене Податковим кодексом і розпочалося з березня 2011 року.