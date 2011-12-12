Кабмін погіршив прогноз росту ВВП та середньої зарплати на 2012 рік

Кабінет міністрів України змінив прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни на 2012 рік, скоротивши песимістичний прогноз росту ВВП з 5% до 3,9% і ріст середньої зарплати.

Зміни містяться у постанові Кабміну (№1216 від 28 листопада), розміщеній на сайті Верховної Ради.

Також документом песимістичний прогноз росту номінального ВВП скорочений з 1,505 до 1,5 трлн. грн. Прогноз інфляції не змінився і складає 7,9%.

Крім того, скорочений рівень середньої зарплати - з 3,175 тис. грн. і 3,127 тис. грн. до 3,13 тис. і 3,016 тис. грн. за оптимістичним і песимістичним сценаріями відповідно.

Також внесені коригування в розмір прогнозного сальдо зовнішньоторговельного балансу. За оптимістичним і песимістичним прогнозом, сальдо складе 5,225 млрд. і 6,623 млрд. дол. (раніше 5,617 млрд. дол. і 9,104 млрд. дол. відповідно).

Як повідомляв УНІАН, вперше Кабмін схвалив прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни на 2012 рік і основні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2013 і 2014 роки постановою №709 від 31 серпня.