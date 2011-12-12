Міжбанк: закриття торгів - 8,0150/8,0200 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0175/8,0225, на 12:00 ціни знизилися до 8,0150/8,0190. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 8,0150/8,0200 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2546/0,2550, на 12:00 ціни впали до 0,2540/0,2544. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2543/0,2547.

У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 31,5399 (+0,0799).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3250/1,3385.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6730/10,6805, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,6300/10,6390. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH підвищилися до 10,6380/10,6485.