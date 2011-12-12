“Паспортизація” валютних операцій зазнала краху?

Найбільша різниця між купівлею населенням готівкової валюти та її продажем комерційним банкам цього року зафіксована за місяці дії “паспортизації” готівкових валютообмінних операцій.

Такі дані оприлюднено на сайті Національного банку України.

За даними регулятора, в листопаді 2011 року населення більше купило валюти, ніж продало, на 1,370 млрд. дол., у жовтні - на 1,409 млрд. дол., у вересні - на 2,093 млрд. дол. (норма про “паспортизацію” почала діяти з 23 вересня 2011 року).

Цього року негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти понад 1 млрд. дол. було зафіксовано в червні ц.р. - 1,212 млрд. дол., у березні - 1,104 млрд. дол., у лютому - 1,305 млрд. дол.

Негативне сальдо в серпні становило 824,2 млн. дол., у липні — 865,4 млн. дол., у травні - 896,1 млн. дол., у квітні - 762,2 млн. дол., у січні - 863,5 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати готівкові валютно-обмінні операції за умови ідентифікації фізичної особи. При цьому регулятор зобов`язав банки копіювати документи, що пред`являлися, а копії залишати в документах дня. Згодом НБУ тимчасово, до закінчення чемпіонату Євро-2012, скасував копіювання документів, що засвідчують особу, при купівлі банками готівкової валюти у населення.