Державний старатель: скільки золота "намиє" Нацбанк?

Верховна Рада України прийняла в першому читанні ряд законопроектів, які розширюють функції Національного банку на ринку дорогоцінних металів. Зокрема, НБУ наділять правом займатися розвідкою, видобутком, виробництвом і використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів. Крім того, операції регулятора з дорогоцінними металами звільнять від сплати ПДВ і податку на прибуток. Також звільняються від оподаткування операції з дорогоцінними металами за участю НБУ. Фактично Нацбанк стає головним гравцем на вітчизняному ринку дорогоцінних металів.

Бажання Нацбанку активізувати діяльність у цьому напрямку загалом зрозуміло. Незважаючи на всі старання регулятора, золотовалютні запаси продовжують скорочуватися. За підсумками листопада ц.р. вони знизилися на 1,7 млрд. дол. - до 32,4 млрд. дол. Тепер головне завдання - не допустити їх падіння нижче позначки 30 млрд. дол. Причина зниження золотовалютних резервів відома: попит на валюту перевищує пропозицію, як результат, регулятору доводиться за рахунок своїх запасів задовольняти апетит ринку, інакше змушений буде девальвувати гривню. Причому негативне сальдо зовнішньої торгівлі за січень-жовтень зросло в 1,65 разу - до 11,37 млрд. дол. Приплив інвестицій суттєво впав, вливання надходять тільки від розпродажу державного майна. Ще один важливий факт – Україні все більш неохоче нерезиденти позичають гроші. Тенденція збережеться і наступного року, валюта буде в дефіциті. У даній ситуації Нацбанк хоче за рахунок діяльності на ринку дорогоцінних металів наповнювати резерви.

До 1 грудня ц.р. частка золота в загальному обсязі золотовалютних запасів становить близько 4,5%. У порівнянні з іншими країнами, показник дуже низький. Наприклад, в Росії він становить близько 8%, Німеччині - близько 70%. Збільшення частки золота в резервах НБУ дозволить підвищити їх надійність. А головне - з урахуванням прийняття нових законів це можна зробити без залучення інвестицій з-за кордону.

Згідно з експертними оцінками, Україна має запаси золота на рівні 2,5-3 тис. тонн. Звичайно, це мало в порівнянні з Росією чи ПАР, але для України - вагомий обсяг. Планують розпочати видобуток золота в Закарпатській та Кіровоградській областях із подальшою переробкою на Монетному дворі НБУ. Потім золото попрямує в сховища Нацбанку.

Головна проблема видобутку золота в Україні - його залягання. За класифікатором геологів, вона віднесена до 4 категорії (одна з найскладніших). Як результат, за десять років видобуто менше п`ятисот тонн. Для активізації процесу потрібні істотні інвестиції. Але і в цьому випадку собівартість видобутку українського золота буде значно вища, ніж у Росії чи ПАР. Фактично багато в чому дорожнеча розробок покладів дорогоцінного металу призвела до того, що єдина в Україні золотодобувна компанія в Закарпатській області збанкрутувала. Тепер перед НБУ стоїть складне, але амбіційне завдання - відродити галузь і зробити її ефективною.

Між тим, регулятор планує не тільки поповнювати золотом свої сховища, але й виготовляти інвестиційні монети і «золоті» сертифікати. За прогнозом НБУ, за кілька років це дозволить залучити в населення 10 млрд. дол. з тих 50-70 млрд. дол., які зараз знаходяться на руках у населення.

Складно спрогнозувати, чи судилося збутися планам регулятора. За часів НЕПу справді золоті червінці дали можливість Радянській Росії зупинити гіперінфляцію і закласти основу для фінансової стабільності. Але мода на золоті монети давно пройшла. У світі вони є в основному інструментом банків і великих інституційних інвесторів. Придбання фізичними особами золотих монет більше нагадує екзотичну покупку, ніж засіб накопичення або заощадження. Для того, аби золоті монети стали дійсно альтернативою готівкової валюти, вони повинні вільно «пересуватися» на ринку, причому у великій кількості. Якщо НБУ і вдасться зробити їх масовим інвестиційним інструментом, то на це піде чимало часу.

НБУ також планує золото з резервів використовувати як заставу під випуск золотих сертифікатів, доходи населення за якими не обкладатимуться податком. Ці цінні папери теж орієнтовані на вилучення коштів населення, які на сьогодні спрямовуються на купівлю валюти. Регулятор буде гарантувати своїм золотом надійність даних сертифікатів і виплачувати відсотки їх власникам. Незрозумілим, правда, залишається, які це будуть відсотки. На поточний момент відсотки за золотими внесками в два рази нижчі ставок за валютними депозитами. Якщо дохідність золотих сертифікатів буде на рівні 1-2% річних, то, швидше за все, популярність цих цінних паперів не буде високою. Український фінансовий ринок ще не готовий до таких низьких доходів.

І головне - успіх перерахованих ідей багато в чому залежатиме від динаміки цін на золото на світовому ринку. Якщо вони будуть зростати, то багато що вийде, а якщо «зависнуть» або впадуть, то «золоті» нововведення привабливість втратять.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)