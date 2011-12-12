Збройне пограбування банку в Донецьку: поранено кількох відвідувачів

У Донецьку скоєно збройне пограбування банку, в результаті якого є постраждалі.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби Донецького міського управління міліції Ольга ПОЧКАЛОВА.

За її словами, збройний наліт скоєно на відділення одного з банків у Калінінському районі міста.

«В результаті нападу на банк поранено декількох відвідувачів, загиблих немає», - сказала О.ПОЧКАЛОВА.

При цьому вона пообіцяла, що найближчим часом міліція надасть ЗМІ більш повну інформацію про пригоду.