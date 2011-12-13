Ринок як і раніше орієнтується на зростання ціни золота вище 2000 доларів - експерт

Ринок як і раніше орієнтується на зростання ціни на золото вище 2000 доларів у першій половині 2012 року.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир СКИДАН.

На його думку, «якщо стан глобальної економіки буде покращуватися, ціни на сировину будуть зростати за рахунок підвищення попиту. Якщо стан глобальної економіки буде погіршуватися, центробанки друкуватимуть гроші, і інвесторам буде необхідно купувати реальні активи. Тобто потенціал у секторах дорогоцінних металів залишається».

Як підкреслив В.СКИДАН, ціни на золото і курс долара протистоять один одному з перемінним успіхом. Зараз, коли євро під тиском і ситуація в єврозоні залишається невизначеною, інвестори знову почали купувати золото. Після двотижневого мінімуму - 1667 дол./унція - ціни почали зростати.

За інформацією експерта, за третій квартал 2011 року золото подорожчало на 8%, за жовтень - на 6%, за листопад - на 1,5%. Десятирічний період зростання вартості металу став найтривалішим періодом збільшення ціни.

В.СКИДАН вважає, що «основними факторами підтримки вартості золота, яке розглядається інвесторами як більш надійна альтернатива нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній, залишаються боргова криза в Європі і прискорення інфляції в різних країнах».