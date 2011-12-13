Експерт: ліквідність в банківській системі України виходить на достатній рівень

Ліквідність у банківській системі України поступово виходить на достатній рівень.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир СКИДАН.

За його словами, з початку грудня поточного року залишки на коррахунках не опускалися нижче 16,188 млрд. грн., а в окремі дні були вище 21,5 млрд. грн. При цьому середньозважена процентна ставка за кредитами «овернайт» на міжбанку з 1 по 8 грудня була в діапазоні 6,6% - 10,6%. Цьому сприяла можливість збереження 30% від суми обов`язкових резервів на коррахунку.

Як повідомив В.СКИДАН, завдяки набуттю чинності з 30 листопада постанови НБУ № 407, загалом банківська система змогла збільшити ліквідність приблизно на 4-4,5 млрд. грн.

Експерт додав, що для підтримки і зміцнення гривневої ліквідності НБУ з 16 грудня вводить валютні свопи. Банки будуть мати можливість продавати іноземну валюту НБУ і одночасно укладати форвардну операцію з викупу тієї ж валюти в майбутньому за заздалегідь фіксованим курсом. З одного боку, це дозволить хеджувати валютні ризики як банків, так і самого регулятора, а з іншого боку, регулювати гривневу ліквідність.

В.СКИДАН також зазначив, що продаж валюти регулятору є ще одним механізмом залучення банками гривневих ресурсів. Це зменшить ризик виникнення дефіциту ліквідності в банківській системі. А достатня ліквідність на коррахунках банків, зменшення відсоткових ставок на міжбанку позитивно позначиться на зниженні відсотків за депозитами і, як наслідок, ставок за кредитами, що активізує кредитування.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України підвищив норми обов`язкових резервів за короткостроковими коштами і депозитами юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті з 6% до 7,5%. Це передбачено в постанові регулятора від № 407, яка набула чинності 30 листопада 2011 року.

При цьому норма резервування за депозитами до запитання і коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб в інвалюті залишилася на рівні 8%. Норматив резервування за довгостроковими коштами і вкладами юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті, а також за коштами, залученими від нерезидентів в інвалюті, встановлено на рівні 2%. Норматив резервування за всіма залученими коштами в гривні складає 0%.

Раніше діяла норма, згідно з якою банки повинні перераховувати щодня на окремий рахунок у НБУ 100% суми сформованих обов`язкових резервів. З 30 листопада регулятор пом`якшив цю норму і дозволив перераховувати на окремий рахунок у НБУ 70% суми резервів, а залишок - на кореспондентський рахунок комбанку в НБУ. При цьому на початок кожного дня на коррахунку повинна бути сума не менше 25% суми резерву.

Згідно з циркулярами НБУ, суми обов`язкових резервів, що розміщуються на окремому рахунку в Нацбанку, використовувати протягом дня заборонено, тоді як суми резервів на коррахунках можуть використовуватися протягом дня для проведення операцій.