Міжбанк: відкриття торгів - 8,0160/8,0210 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися пониженням котирувань – 8,0160/8,0210 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2535/0,2539, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5850/10,5935. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3202/1,3204 (понеділок – 1,3306/1,3308).

У понеділок, 13 грудня, Нацбанк на ринок не виходив.