КРУ вимагає від Фонду підтримки підприємництва вжити заходів з відшкодування боргів Держкомпідприємництва

Контрольно-ревізійне управління вимагає від Українського фонду підтримки підприємництва вжити заходів з відшкодування витрат, понесених фондом щодо виконання заходів Національної програми підтримки малого підприємництва в Україні в 2010 році в розмірі близько 400 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у фонді, заборгованість утворилася "в результаті зволікань Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва". Ігнорування звернення до Держкомпідприємництва (і в Мінекономрозвитку, як його правонаступника) і відсутність відповідної реакції не залишає іншого шляху, як вирішувати дану проблему через суд, розповіла УНІАН голова фонду Любов СТАСІВ.

«Є борги комітету перед нами - ми профінансували конкурс бізнес-планів, освітні заходи, комітет (Держкомпідприємництва - УНІАН) нам не повернув...» - сказала вона.

У той же час, Л.СТАСІВ зазначила, що КРУ засвідчило, що в поточному році фонд здійснював діяльність в рамках бюджету.

Крім того, за її словами, на сьогоднішній день існують проблеми в державному фінансуванні фонду.

Також голова фонду повідомила, що заборгованість підприємців перед фондом на сьогодні є незначною. «Є борги з 2000, 1998 рр.. Чисто юридично вони вже повинні бути списані, у нас є розпорядження КРУ, щоб Наглядова рада списала ці борги, вже пройшло більше 10 років. Всі процедури і суди пройшли, все, що могли, - відсудили. Наглядова рада вже більше року не піднімає ці питання. Якщо говорити у відсотковому співвідношенні, неповернення до 2005 року становить близько 15%, що не більше тих неповернень, які існують навіть у банківській практиці», - сказав вона.

«Я проаналізувала з 2006 року, коли на фонд (надійшло) 16,9 млн. грн., жоден підприємець не заборгував, і ці кошти вдруге працюють як кредити для бізнесу» - наголосила Л.СТАСІВ.

За словами Л.СТАСІВ, ідея реорганізації фонду - імітація роботи державних чиновників щодо посилення уваги до проблем малого і середнього бізнесу. Враховуючи 20-річний досвід роботи фонду та його потенціал, як інструменту державної політики, мова повинна йти не про реорганізацію, а про створення умов щодо активізації роботи фонду

Як повідомляв УНІАН, директор департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва Мінекономрозвитку Галина ЯЦИШИНА раніше заявила про те, що на сьогодні розглядається питання щодо реорганізації Українського фонду підтримки підприємництва, оскільки перед фондом існує заборгованість за кредитами бізнесу, а також у зв`язку з неефективним використанням коштів фондом.