ДПСУ пропонує обмежити права резидентів під час обліку збитків

Державна податкова служба України (ДПСУ) ініціює внесення змін до порядку врахування від`ємного значення об`єкта оподаткування в подальших податкових періодах.

Відповідно до законопроекту, розміщеному на офіційному сайті відомства, якщо результатом розрахунку об`єкта оподаткування резидентів (крім підприємств харчової промисловості, що виробляють продукти харчування соціальної групи, і платників податків з валовим доходом за 2010 рік до 1 млн. грн.) станом на 1 квітня 2011 року є від`ємне значення, то сума цього значення підлягає включенню до витрат звітного податкового періоду II-IV квартал 2011 року в розмірі 25% від даної суми. У випадку, якщо 25% суми від`ємного значення об`єкта оподаткування не погашається протягом цього періоду 2011 року, то непогашена сума не підлягає врахуванню під час визначення податкових зобов`язань у наступних періодах.

Таку систему обліку збитків в наступних періодах пропонується використовувати до 2014 року включно.

Для підприємств харчової промисловості, що виробляють продукти харчування соціальної групи, і платників податків з валовим доходом за 2010 рік до 1 млн. грн., встановлюється такі правила перенесення збитків на наступні податкові періоди: якщо результатом розрахунку об`єкта оподаткування платника податку на 1 квітня 2011 року є від`ємне значення , то сума такого значення підлягає включенню до витрат звітних періодів після 1 квітня 2011 року до повного погашення такого від`ємного значення.

Перелік продуктів харчування соціальної групи і харчової промисловості, що виробляють такі продукти, встановлюється Кабінетом міністрів.

Довідка УНІАН. Згідно з нормами Податкового кодексу (ст.150.1), на сьогодні порядок обліку збитків в наступних періодах передбачає перенесення збитків податкового року до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року до повного погашення.