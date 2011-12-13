Янукович підписав закон про декриміналізацію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон щодо гуманізації відповідальності за злочини, скоєні в господарській сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомив радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Верховна Рада ухвалила поданий Президентом Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Законом за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі запроваджено санкції у вигляді штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше покарання лише у випадку його несплати в термін, установлений судовим рішенням.

Водночас не було підтримано поправку опозиції, що передбачала декриміналізацію ст. 365 Кримінального кодексу, за якою засуджено колишнього прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.