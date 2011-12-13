Засуджених за економічні злочини звільнять

Відтепер засуджені за економічні злочини особи можуть звільнитися з місць позбавлення волі, сплативши штраф.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій ПОРТНОВ.

Також, за його словами, ті, хто сьогодні перебуває під слідством за цими статтями і міра запобіжного заходу в них – тримання під вартою, вони також можуть сплатити заставу і вийти на волю.А.ПОРТНОВ нагадав, що закон набуде чинності через місяць.

Як повідомляв УНІАН, на офіційному сайті глави держави оприлюднено підписаний Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Закон України №4025-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності». Цей закон набере чинності через місяць після підписання.

15 листопада Верховна Рада ухвалила поданий Президентом Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Законом за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі запроваджено санкції у вигляді штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше покарання лише у випадку його несплати в термін, установлений судовим рішенням.

Водночас не було підтримано поправку опозиції, що передбачала декриміналізацію ст. 365 Кримінального кодексу, за якою засуджено колишнього прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.