Держбюджет-2012 має бути прийнятий до кінця року - Литвин

Державний бюджет на 2012 рік має бути прийнятий до кінця поточного року.

Про це заявив Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні Іваном ПОЧУХОМ, повідомили УНІАН в прес-службі ВР.

При цьому В. ЛИТВИН підкреслив, що така позиція "співпадає з настроями більшості політиків".

Керівник парламенту зазначив, що у бюджеті на 2012 рік треба переглянути деякі показники, оскільки уряд підготував "занадто оптимістичний варіант, запланувавши ріст ВВП у 5%". Міжнародні фінансові структури, за його словами, рекомендують скоректувати ці показники, і Кабінет міністрів України погодився з цим. "Краще у разі додаткових надходжень скерувати їх на інші потреби, ніж мати нереалістичний бюджет", - сказав голова ВР.

Серед найбільш гострих бюджетних питань голова Верховної Ради назвав фінансування пільг і ціну на енергоносії. Зокрема, сказав він, прийнято рішення про додаткові виплати деяким категоріям населення наступного року. "Для нас це занадто хвороблива тема, занадто велика стаття витрат. Чим далі від цих подій, тим складніше про це говорити. Уряд розуміє їх проблеми, особливо проблеми інвалідів, тому прийняли рішення про підвищення пенсій, соціальних виплат цим категоріям", - сказав В. ЛИТВИН, зазначивши, що для цього потрібно додатково 2 млрд. грн. "Треба чи знайти якісь нові джерела надходжень, чи скоротити якісь статті", - сказав він.

Говорячи про питання ціни на енергоносії, яка поки не погоджена, і від якої значною мірою залежить розрахунок бюджетних показників, керівник парламенту висловив думку, що "треба приймати бюджет, виходячи з сьогоднішніх реалій"."Треба його приймати, а у разі, якщо реалії будуть оптимістичними, то вивільнені кошти будуть спрямовані, у тому числі, на регіональний рівень, де приймаються місцеві бюджети", - сказав В. ЛИТВИН.

Він також зазначив, що у разі неприйняття бюджету щомісячні витрати Державного бюджету не можуть перевищувати 1/12 об'єму витрат, визначених законом про бюджет на попередній бюджетний період. "Ми не можемо собі цього дозволити, - сказав він. - З цього питання є розуміння і уряду, і відповідна позиція Президента".

В. ЛИТВИН висловив надію, що співпраця з МВФ наступного року буде результативною. Зокрема, він сказав, що виконані майже усі вимоги відповідного Меморандуму. У той же час, сказав він, не підвищено тарифи на газ для населення, оскільки це приведе до подорожчання товарів. Не "можна цей вантаж перекладати на людей", - сказав голова ВР.

В. ЛИТВИН також висловив вдячність за благодійний внесок Чеської Республіки у розмірі 2,6 млн. євро до Чорнобильського фонду.